Дукальская (Гржибовская) Домицеля Доминикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукальская (Гржибовская) Домицеля Доминикова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Гржибовский Доминик Михалов

Мать: Гржибовская Юлианна

Рождение ребёнка
13.03.1858 ст.

Сын: Дукальский Александр Михаил Антонов

Отец ребёнка: Дукальский Антон Донат Франц Августинов

Гришчати, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Место жительства
Неизвестно
Розентова, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Место жительства
Неизвестно
Коровайково, Королевская волость, Витебский уезд
Место жительства
Неизвестно
Гришчати, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Место жительства
Неизвестно
Резекне, Rēzekne
Место жительства
Неизвестно
Балда, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Смерть
Неизвестно
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