Дукальская (Гржибовская) Домицеля Доминикова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Гржибовский Доминик Михалов
Мать: Гржибовская Юлианна
Рождение ребёнка
13.03.1858 ст.
Сын: Дукальский Александр Михаил Антонов
Отец ребёнка: Дукальский Антон Донат Франц Августинов
Место жительства
Неизвестно
Розентова, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Место жительства
Неизвестно
Коровайково, Королевская волость, Витебский уезд
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Резекне, Rēzekne
Место жительства
Неизвестно
Балда, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Смерть
Неизвестно