Лапшина Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835 или 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 или 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Артемий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Лапшин Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Лапшин Артемий Леонтьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Лапшин Павел Артемьевич

Отец ребёнка: Лапшин Артемий Леонтьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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