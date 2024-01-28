Лапшина Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835 или 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 или 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Лапшин Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Лапшин Артемий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Лапшин Артемий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно