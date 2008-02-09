Ентин Борис Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ентин Борис Григорьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

09.11.1941

Дата смерти

09.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1978 по 1991
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
С 1991
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
09.02.2008
Тула, город Тула, Тульская область
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