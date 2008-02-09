Ентин Борис Григорьевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1941
Дата смерти09.02.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1978 по 1991
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
С 1991
Место жительства
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
09.02.2008