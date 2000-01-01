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Сухенко (Дорошенко) ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
Сухенко (Дорошенко) ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.09.1934
Пол
Женский
Отец
Дорошенко МИХАИЛ ФЕДОСЕЕВИЧ
1897 г.р.
Мать
Дорошенко (Деревянко) АКУЛИНА ЕФИМОВНА
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1934
Отец:
Дорошенко МИХАИЛ ФЕДОСЕЕВИЧ
Мать:
Дорошенко АКУЛИНА ЕФИМОВНА
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