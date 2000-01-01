Сухенко (Дорошенко) ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухенко (Дорошенко) ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА

Сухенко (Дорошенко) ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1934

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1934

Отец: Дорошенко МИХАИЛ ФЕДОСЕЕВИЧ

Мать: Дорошенко АКУЛИНА ЕФИМОВНА

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close