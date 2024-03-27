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Фатхиев Мухетдин

Место рождения

Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фатхетдин

Мать: Нурлыходэ

Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
Смерть
Неизвестно
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