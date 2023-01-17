Миргородский Семен Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миргородский Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1938
Сын: Миргородский Вениамин Семенович
Мать ребёнка: Волгина Полина Максимовна
Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.10.1940
Дочь: Миргородская Светлана Семеновна
Мать ребёнка: Волгина Полина Максимовна
Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миргородский Михаил Семенович
Мать ребёнка: Волгина Полина Максимовна
Смерть
1942