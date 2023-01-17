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Миргородский Семен Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миргородский Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1938

Сын: Миргородский Вениамин Семенович

Мать ребёнка: Волгина Полина Максимовна

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.10.1940

Дочь: Миргородская Светлана Семеновна

Мать ребёнка: Волгина Полина Максимовна

Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волгина Полина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миргородский Михаил Семенович

Мать ребёнка: Волгина Полина Максимовна

Смерть
1942
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