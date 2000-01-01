Новикова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1918

Сын: Новиков Василий Александрович

Отец ребёнка: Новиков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Новиков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Новиков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Новиков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Александр

Смерть
Неизвестно
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