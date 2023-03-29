Фролова (Бирина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Бирина) Елена

Место рождения

Россия,нижегородская область

Дата рождения

23.08.1936

Дата смерти

29.03.2023

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1936

Отец: Бирин Вениамин

Мать: Бирина (Бирина) Анна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Фролов Валерий Валентинович

Отец ребёнка: Фролов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
24.02.1961

Сын: Фролов Николай

Отец ребёнка: Фролов Валентин Николаевич

Смерть
29.03.2023
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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