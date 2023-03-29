Фролова (Бирина) Елена
Место рожденияРоссия,нижегородская область
Дата рождения23.08.1936
Дата смерти29.03.2023
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1936
Отец: Бирин Вениамин
Мать: Бирина (Бирина) Анна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Фролов Валерий Валентинович
Отец ребёнка: Фролов Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
24.02.1961
Сын: Фролов Николай
Отец ребёнка: Фролов Валентин Николаевич
Смерть
29.03.2023
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно