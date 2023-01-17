Моллер Антон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моллер Антон Васильевич

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Место рождения

им. Мустель, Дерптский уезд Рижской губернии

Дата рождения

19.02.1764

Дата смерти

17.10.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1764

Отец: не указан

Мать: не указана

им. Мустель, Дерптский уезд Рижской губернии
Место жительства
С 1764
им. Мустель, Дерптский уезд Рижской губернии
Место жительства
С 1810 по 1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.10.1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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