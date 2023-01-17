Моллер Антон Васильевич
Место рожденияим. Мустель, Дерптский уезд Рижской губернии
Дата рождения19.02.1764
Дата смерти17.10.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1764
Отец: не указан
Мать: не указана
им. Мустель, Дерптский уезд Рижской губернии
Место жительства
С 1764
им. Мустель, Дерптский уезд Рижской губернии
Место жительства
С 1810 по 1848
Смерть
17.10.1848