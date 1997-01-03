Вишняков Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВишняков Вячеслав Иванович

Вишняков Вячеслав Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.30

Дата смерти

03.01.97

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.30

Отец: Вишняков Иван Демьянович

Мать: Вишнякова Агния Семёновна

Смерть
03.01.97
Рождение ребёнка
22.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вишнякова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1959

Дочь: Вишнякова Ирина вячеславовна

Мать ребёнка: Вишнякова Мария Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close