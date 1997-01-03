Вишняков Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.30
Дата смерти03.01.97
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.30
Смерть
03.01.97
Рождение ребёнка
22.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вишнякова Мария Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1959
Дочь: Вишнякова Ирина вячеславовна
Мать ребёнка: Вишнякова Мария Ивановна