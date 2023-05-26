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Шаранков Сергей Борисович

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Место рождения

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ск
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаранков Борис Андреевич

Мать: Каракчеева Галина Ивановна

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаранков Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Житникова Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Житникова Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаранкова Злата Сергеевна

Мать ребёнка: Житникова Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаранков Савва Сергеевич

Мать ребёнка: Житникова Алёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житникова Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаранкова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Житникова Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаранкова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Житникова Алёна

Рождение ребёнка
23.05.2006

Дочь: Шаранкова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Житникова Алёна

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