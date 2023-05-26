Шаранков Сергей Борисович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаранков Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: Житникова Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Житникова Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаранкова Злата Сергеевна
Мать ребёнка: Житникова Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Житникова Алёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Житникова Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаранкова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Житникова Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаранкова Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Житникова Алёна
Рождение ребёнка
23.05.2006
Дочь: Шаранкова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Житникова Алёна