Аляев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

иК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аляева) Мария

Мать ребёнка: Аляева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аляев) Анна

Мать ребёнка: Аляева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляев Мирон

Мать ребёнка: Аляева ?

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Гофман (Аляева) Евдокия

Мать ребёнка: Аляева ?

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Аляев Федор

Мать ребёнка: Аляева ?

Смерть
Неизвестно

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