Аляев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аляева) Мария
Мать ребёнка: Аляева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аляев) Анна
Мать ребёнка: Аляева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляев Мирон
Мать ребёнка: Аляева ?
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Гофман (Аляева) Евдокия
Мать ребёнка: Аляева ?
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1903
Сын: Аляев Федор
Мать ребёнка: Аляева ?
Смерть
Неизвестно