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Боталов Гаврил Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863

Отец: Баталов Митрофан Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Дочь: (Боталова) Агапия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

участвовала в с/хоз переписи 1917 г
Рождение ребёнка
1896

Сын: Боталов Пантелеймон Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Сын: Боталов Флор Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Между 1898 и 1917
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
участвовал в с/хоз переписи 1917 г. проживал Непроходимый пер квартал 47
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.

Сын: Боталов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
по данным с/хоз переписи 1917 г
Восприемник
22.01.1899
ГААК ф.144 оп.5. д. 843 стр. 202 запись 10 богоявленная церковь с. камень жених: Ефим Семенов Кривощеков невеста Дерябина Евдокия Яковлевна поручители от жениха: с. Камень крестьянин Николай Степанов... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Дочь: (Боталова) Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
упоминается в с/хоз переписи 1917 г
Поручитель
21.06.1902 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
см. ГААК 144/6/427 запись 9 (стр 81) жених: Боталов Михаил Яковлевич невеста: Ошмарина Васса Яковлевна поручители по жениху крестьянин с. Камень Филип Мартемьянов Мансуров и Кривощеков Никон, по неве... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1905 ст.

Сын: Боталов Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Боталова Евдокия Игнатьевна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК 144/6/733 запись 93 стр 36 Богоявленская церковь
Поручитель
12.04.1905 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК 144/6/529 запись 39 стр 273 Богоявленская церковь бракосочетаниямежду Трушиным Дмитрием Петровичем (52 года) 2 брак и вдовой Кривощековой Параскевой Алексеевой (44 года) 2 брак, поручители по ж... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1909

Дочь: (Боталова) Анна Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

числится в с/хоз переписи 1917
Смерть
Неизвестно

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