Боталов Гаврил Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863
Отец: Баталов Митрофан Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Дочь: (Боталова) Агапия Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
участвовала в с/хоз переписи 1917 г
Рождение ребёнка
1896
Сын: Боталов Пантелеймон Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Между 1898 и 1917
участвовал в с/хоз переписи 1917 г. проживал Непроходимый пер квартал 47
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.
Мать ребёнка: не указана
по данным с/хоз переписи 1917 г
Восприемник
22.01.1899
ГААК ф.144 оп.5. д. 843 стр. 202 запись 10 богоявленная церковь с. камень жених: Ефим Семенов Кривощеков невеста Дерябина Евдокия Яковлевна поручители от жениха: с. Камень крестьянин Николай Степанов... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Дочь: (Боталова) Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
упоминается в с/хоз переписи 1917 г
Поручитель
21.06.1902 ст.
см. ГААК 144/6/427 запись 9 (стр 81) жених: Боталов Михаил Яковлевич невеста: Ошмарина Васса Яковлевна поручители по жениху крестьянин с. Камень Филип Мартемьянов Мансуров и Кривощеков Никон, по неве... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1905 ст.
Сын: Боталов Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Боталова Евдокия Игнатьевна
ГААК 144/6/733 запись 93 стр 36 Богоявленская церковь
Поручитель
12.04.1905 ст.
ГААК 144/6/529 запись 39 стр 273 Богоявленская церковь бракосочетаниямежду Трушиным Дмитрием Петровичем (52 года) 2 брак и вдовой Кривощековой Параскевой Алексеевой (44 года) 2 брак, поручители по ж... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1909
Дочь: (Боталова) Анна Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
числится в с/хоз переписи 1917
Смерть
Неизвестно