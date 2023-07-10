Курова (Жукова) Валентина Николаевна 29.11.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курова (Жукова) Валентина Николаевна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

29.11.1871

Дата смерти

27.05.1943

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

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1899 г.р.
1902 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1871

Отец: Жуков Николай Арсениевич

Мать: Жукова (Щеткина) Мария Логиновна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куров Иван Афанасьевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куров Иван Афанасьевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куров Иван Афанасьевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Куров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Куров Иван Афанасьевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
05.03.1902

Дочь: Курова (Курова) Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Куров Иван Афанасьевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
27.05.1943

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