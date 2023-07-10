Курова (Жукова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.11.1871
Дата смерти27.05.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1871
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1892
Рождение ребёнка
30.10.1894
Рождение ребёнка
04.04.1897
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Куров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.03.1902
Дочь: Курова (Курова) Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Куров Иван Афанасьевич
Смерть
27.05.1943