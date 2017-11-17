Анаскин Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анаскин Виктор Петрович

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Место рождения

Козловка, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

04.05.1940

Дата смерти

17.11.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Козловка, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анаскина Аполина Федоровна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
17.11.2017
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