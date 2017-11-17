Анаскин Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения04.05.1940
Дата смерти17.11.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анаскина Аполина Федоровна
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
17.11.2017