Лоскутова Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1989

Сын: Лоскутов Николай Игоревич

Отец ребёнка: Лоскутов Игорь Альбертович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Игорь Альбертович

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