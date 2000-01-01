Лоскутова Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1989
Сын: Лоскутов Николай Игоревич
Отец ребёнка: Лоскутов Игорь Альбертович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Игорь Альбертович