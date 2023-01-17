Малахов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Евгений Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.07.1937

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Малахова Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: Малахова Тамара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Тамара Васильевна

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