Малахов Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения28.07.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Малахова Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Константин Евгеньевич
Мать ребёнка: Малахова Тамара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно