Мурзина Тамара Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1949
Дата смерти27.09.2022
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1949
Отец: Мурзин Кирилл Никитович
Мать: Зайцева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
24.03.1971
Сын: Комиссаров Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Комиссаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комиссаров Василий Иванович
Смерть
27.09.2022