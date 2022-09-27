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Мурзина Тамара Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1949

Дата смерти

27.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1949

Отец: Мурзин Кирилл Никитович

Мать: Зайцева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
24.03.1971

Сын: Комиссаров Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Комиссаров Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комиссаров Василий Иванович

Смерть
27.09.2022
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