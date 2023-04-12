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Верховский Аркадий Иванович
Верховский Аркадий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Пол
Мужской
Отец
Верховской Иван Ларионович
1735 г.р.
Мать
Верховская (Бартенева) Наталья Аркадьевна
После 1749 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Верховской Иван Ларионович
Мать:
Верховская Наталья Аркадьевна
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