Илюхин Терентей Солдат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюхин Терентей Солдат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1863

Отец: Илюхин Ефимий

Мать: Елена

Рождение ребёнка
12.11.1902

Сын: Илюхин Платон

Мать ребёнка: Анастасия Матвеевна

Барское Тенишево Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.05.1905

Сын: Илюхин Степан Терентьевич

Мать ребёнка: Анастасия Матвеевна

с.Красное Тенишево, Камско-Устьинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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