Илюхин Терентей Солдат
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1863
Отец: Илюхин Ефимий
Мать: Елена
Рождение ребёнка
12.11.1902
Сын: Илюхин Платон
Мать ребёнка: Анастасия Матвеевна
Барское Тенишево Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.05.1905
Сын: Илюхин Степан Терентьевич
Мать ребёнка: Анастасия Матвеевна
с.Красное Тенишево, Камско-Устьинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Матвеевна
Смерть
Неизвестно