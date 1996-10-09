Пономарев Виктор Николаевич
Место рожденияТайлаково Новосиб обл ССР
Дата рождения02.07.1947
Дата смерти09.10.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1947
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
07.01.1971
Дочь: Хрусловская Галина Викторовна
Мать ребёнка: Пономарева Валентина Ивановна
Алматы Казахстан
Бракосочетание
Около 1971
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
04.11.1973
Дочь: Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Пономарева Валентина Ивановна
Алматы КазахССР
Смерть
09.10.1996
Алматы Казахстан
Причина смерти: инфаркт после аллерг реакции от укуса осы
Похороны
Неизвестно
Алматы Казахстан