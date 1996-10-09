Пономарев Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Виктор Николаевич

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Место рождения

Тайлаково Новосиб обл ССР

Дата рождения

02.07.1947

Дата смерти

09.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1947

Отец: Пономарев Николай Иванович

Мать: Пономарева Пелагея Евдокимовна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
07.01.1971

Дочь: Хрусловская Галина Викторовна

Мать ребёнка: Пономарева Валентина Ивановна

Алматы Казахстан
Бракосочетание
Около 1971

Жена: Пономарева Валентина Ивановна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
04.11.1973

Дочь: Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Пономарева Валентина Ивановна

Алматы КазахССР
Смерть
09.10.1996
Алматы Казахстан
Причина смерти: инфаркт после аллерг реакции от укуса осы
Похороны
Неизвестно
Алматы Казахстан
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