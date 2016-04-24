Железнов Юрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнов Юрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1961

Дата смерти

24.04.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1961

Отец: не указан

Мать: Сафонова (Мирюгина) Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.04.2016

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