Симдянкин Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Симдянкин Кузьма Михайлович
Мать: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Смдянкина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Смдянкина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арзамаскина Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Смдянкина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Смдянкина Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно