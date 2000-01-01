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Симдянкин Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Симдянкин Кузьма Михайлович

Мать: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Смдянкина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Смдянкина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арзамаскина Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Смдянкина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Смдянкина Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смдянкина Надежда Михайловна

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