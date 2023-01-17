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Ивлев Петр Васильевич

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Место рождения

Казинка, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Около 1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Ивлев Василий

Мать: не указана

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Ивлев Василий Петрович

Мать ребёнка: Ивлева Марфа Андреевна

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кутья Марина Петровна

Мать ребёнка: Ивлева Марфа Андреевна

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Ивлев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Ивлева Марфа Андреевна

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.03.1920

Дочь: Марчевская Матрена Петровна

Мать ребёнка: Ивлева Марфа Андреевна

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлева Марфа Андреевна

Смерть
Около 1921
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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