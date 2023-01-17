Ивлев Петр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиОколо 1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Ивлев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Ивлева Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кутья Марина Петровна
Мать ребёнка: Ивлева Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1916
Мать ребёнка: Ивлева Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
20.03.1920
Дочь: Марчевская Матрена Петровна
Мать ребёнка: Ивлева Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивлева Марфа Андреевна
Смерть
Около 1921
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область