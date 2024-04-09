Ирина Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Фрол Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Алексей Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Григорей Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Яковлев