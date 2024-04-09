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Ирина Дмитриева

Место рождения

Лесная, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1730 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1743 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лесная, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Фрол Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Алексей Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Григорей Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Яковлев

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