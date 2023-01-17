Хитрова Павла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович
Рождение ребёнка
08.09.1887 ст.
Дочь: Хитрова Вера Павловна
Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович
Рождение ребёнка
19.09.1888 ст.
Сын: Хитров Александр Павлович
Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович
Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.
Дочь: Хитрова Нина Павловна
Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович
Рождение ребёнка
11.11.1891 ст.
Дочь: Хитрова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович
Рождение ребёнка
28.11.1893 ст.
Дочь: Хитрова Варвара Павловна
Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович
Рождение ребёнка
21.07.1895 ст.
Дочь: Хитрова Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно