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Хитрова Павла Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Хитров Василий Павлович

Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1887 ст.

Дочь: Хитрова Вера Павловна

Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1888 ст.

Сын: Хитров Александр Павлович

Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.

Дочь: Хитрова Нина Павловна

Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.11.1891 ст.

Дочь: Хитрова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.11.1893 ст.

Дочь: Хитрова Варвара Павловна

Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.07.1895 ст.

Дочь: Хитрова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хитров Павел Александрович

Смерть
Неизвестно
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