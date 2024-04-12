Оглоблина Васса Антоновна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Оглоблин Максим Филатович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Васюкова Ирина Боконова
Отец ребёнка: Оглоблин Максим Филатович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Оглоблин Максим Филатович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Оглоблин Максим Филатович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Оглоблин Семен Максимович
Отец ребёнка: Оглоблин Максим Филатович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Оглоблин Алексей Максимович
Отец ребёнка: Оглоблин Максим Филатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно