Оглоблина Васса Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Васса Антоновна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Оглоблин Петр Максимович

Отец ребёнка: Оглоблин Максим Филатович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Васюкова Ирина Боконова

Отец ребёнка: Оглоблин Максим Филатович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Оглоблин Иван Максимович

Отец ребёнка: Оглоблин Максим Филатович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Оглоблин Иван Максимович

Отец ребёнка: Оглоблин Максим Филатович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Оглоблин Семен Максимович

Отец ребёнка: Оглоблин Максим Филатович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Оглоблин Алексей Максимович

Отец ребёнка: Оглоблин Максим Филатович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Максим Филатович

Смерть
Неизвестно
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