Дайнеко Татьяна Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1911
Дата смерти28.10.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дайнеко Семен Никитич (Никитович)
Рождение ребёнка
06.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дайнеко Семен Никитич (Никитович)
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
28.10.2005