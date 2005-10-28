Дайнеко Татьяна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайнеко Татьяна Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1911

Дата смерти

28.10.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайнеко Семен Никитич (Никитович)

Рождение ребёнка
06.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайнеко Семен Никитич (Никитович)

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
28.10.2005
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