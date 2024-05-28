Саксонов Михаил Ефимович До 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саксонов Михаил Ефимович

Место рождения

Высокий Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: Саксонов Ефим

Мать: не указана

Высокий Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1893

Сын: Саксонов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Саксонова Софья Григорьевна

Высокий Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
С 1896 по 1898

Сын: Саксонов Игнатий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Высокий Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1898

Сын: Саксонов Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Высокий Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

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