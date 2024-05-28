Саксонов Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: Саксонов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1893
Сын: Саксонов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Саксонова Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
С 1896 по 1898
Сын: Саксонов Игнатий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1898
Сын: Саксонов Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно