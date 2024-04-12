Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Иван Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

23.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1892

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Фуното/фонотов Сарбэ Илья Иванович

Мать ребёнка: Фонотова Сарбэ Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Фонотова Сарбэ Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Мать ребёнка: Фонотова Сарбэ Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Делиева Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Фонотова Сарбэ Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Фонотова Сарбэ Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фонотова Сарбэ Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фонотова Сарбэ Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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