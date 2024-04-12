Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1892
Рождение ребёнка
1921
Сын: Фуното/фонотов Сарбэ Илья Иванович
Мать ребёнка: Фонотова Сарбэ Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Фонотова Сарбэ Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович
Мать ребёнка: Фонотова Сарбэ Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Делиева Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Фонотова Сарбэ Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Фонотова Сарбэ Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фонотова Сарбэ Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно