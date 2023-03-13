Шведовский Кузьма Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1878 ст.
Бракосочетание
29.04.1912 ст.
Рождение ребёнка
03.04.1913 ст.
Дочь: (Шведовская) Елена Кузьминична
Мать ребёнка: Шведовская (Макуцинская) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1918 ст.
Мать ребёнка: Шведовская (Макуцинская) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно