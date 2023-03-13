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Шведовский Кузьма Афанасьевич

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

13.11.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1878 ст.

Отец: Шведовский Афанасий Иванович

Мать: Шведовская (Янковская) Елена Иосифовна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
29.04.1912 ст.

Жена: Шведовская (Макуцинская) Мария Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.04.1913 ст.

Дочь: (Шведовская) Елена Кузьминична

Мать ребёнка: Шведовская (Макуцинская) Мария Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.10.1918 ст.

Сын: Шведовский Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Шведовская (Макуцинская) Мария Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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