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Сонц Клара Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1896

Дата смерти

01.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сонц Бронислава Евсеевна

Отец ребёнка: Сонц Евсей Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сонц Фрида Евсеевна

Отец ребёнка: Сонц Евсей Давыдович

Рождение ребёнка
28.03.1922

Дочь: Панфилова Маргарита (Рива) Евсеевна (Ешуевна)

Отец ребёнка: Сонц Евсей Давыдович

Смерть
01.05.1990

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