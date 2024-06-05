Сонц Клара Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1896
Дата смерти01.05.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сонц Бронислава Евсеевна
Отец ребёнка: Сонц Евсей Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сонц Фрида Евсеевна
Отец ребёнка: Сонц Евсей Давыдович
Рождение ребёнка
28.03.1922
Дочь: Панфилова Маргарита (Рива) Евсеевна (Ешуевна)
Отец ребёнка: Сонц Евсей Давыдович
Смерть
01.05.1990