Сахарова Алина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахарова Алина Викторовна

Сахарова Алина Викторовна

avatar

Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

02.06.1992

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1992

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Крещение
18.02.2001
Липецк, город Липецк, Липецкая область
При крещении дали второе имя - Александра. Выбрала его Алина сама. Ей очень нравилась песня "Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою - ты вглядись в его лицо..." из фильма... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close