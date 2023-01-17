Сахарова Алина Викторовна
Место рождения
Дата рождения02.06.1992
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1992
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
18.02.2001
При крещении дали второе имя - Александра. Выбрала его Алина сама. Ей очень нравилась песня "Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою - ты вглядись в его лицо..." из фильма... Показать все