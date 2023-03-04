Фофачев Савва Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФофачев Савва Петрович

Фофачев Савва Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Фофачев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Фофачев Степан Саввович

Мать ребёнка: Фофачева Ефросиния Ивановна

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Фофачев Ефим Саввович

Мать ребёнка: Фофачева Ефросиния Ивановна

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Вшивцева Гликерия Савинова

Мать ребёнка: Фофачева Ефросиния Ивановна

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Рубцова Параскева Савинова

Мать ребёнка: Фофачева Ефросиния Ивановна

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Мамаева Дарья Савинова

Мать ребёнка: Фофачева Ефросиния Ивановна

Башарово, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фофачева Ефросиния Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Башарово, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close