Фофачев Савва Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Фофачев ?
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: Фофачева Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Фофачева Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Вшивцева Гликерия Савинова
Мать ребёнка: Фофачева Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Рубцова Параскева Савинова
Мать ребёнка: Фофачева Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Мамаева Дарья Савинова
Мать ребёнка: Фофачева Ефросиния Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764