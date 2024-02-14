Насибуллина Миниса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насибуллин Фатых
Рождение ребёнка
08.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насибуллин Фатых
Смерть
1978