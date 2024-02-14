Насибуллина Миниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насибуллина Миниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насибуллин Фатых

Рождение ребёнка
08.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насибуллин Фатых

Смерть
1978

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