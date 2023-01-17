Кочергин Вавила Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергин Вавила Елизарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочергин Елиазар Ильин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1878

Дочь: Анастасия Вавиловна

Мать ребёнка: Кочергина Евдокия Савельевна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочергина Евдокия Савельевна

Смерть
Неизвестно
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