Калинин Мефодий (Нефед) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Мефодий (Нефед) Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

25.08.1944

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Калинин Григорий Филиппович

Мать: Калинина Александра Андреевна

Бракосочетание
До 22.06.1941

Жена: не указана

Смерть
25.08.1944
https://vk.com/wall-51227740_217?hash=8d2e43aac8264b46cd родителям накануне Дня Победы пришла четвертая похоронка. Отец погибших сыновей ходил по деревне от двора к двору в надежде унять душевную бол... Показать все
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