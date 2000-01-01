Калинин Мефодий (Нефед) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти25.08.1944
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
До 22.06.1941
Жена: не указана
Смерть
25.08.1944
https://vk.com/wall-51227740_217?hash=8d2e43aac8264b46cd родителям накануне Дня Победы пришла четвертая похоронка. Отец погибших сыновей ходил по деревне от двора к двору в надежде унять душевную бол... Показать все