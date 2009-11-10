Терешкин Петр Юрьевич
Место рожденияКазахстан, Костанайская область, Семиозерный район, село Семиозерное
Дата рождения24.07.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1956
Отец: Терешкин Юрий Петрович
Мать: Терёшкина Анна Борисовна
Казахстан, Костанайская область, Семиозерный район, село Семиозерное
Рождение ребёнка
05.07.1986
Мать ребёнка: Терёшкина Наталия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно