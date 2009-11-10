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Терешкин Петр Юрьевич

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Место рождения

Казахстан, Костанайская область, Семиозерный район, село Семиозерное

Дата рождения

24.07.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1956

Отец: Терешкин Юрий Петрович

Мать: Терёшкина Анна Борисовна

Казахстан, Костанайская область, Семиозерный район, село Семиозерное
Рождение ребёнка
05.07.1986

Сын: Эрдман Владимир Петрович

Мать ребёнка: Терёшкина Наталия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терёшкина Наталия Николаевна

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