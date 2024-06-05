Кирюхина Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1936
Отец: Кирюхин Андрей Захарович
Мать: Кирюхина Анна Гульевна
Рождение ребёнка
02.12.1958
Дочь: Ругузина Портнова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Рагузин Александр Александрович
Рождение ребёнка
01.09.1960
Сын: Рагузин Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Рагузин Александр Александрович
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно