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Кирюхина Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1936

Отец: Кирюхин Андрей Захарович

Мать: Кирюхина Анна Гульевна

Рождение ребёнка
02.12.1958

Дочь: Ругузина Портнова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Рагузин Александр Александрович

Рождение ребёнка
01.09.1960

Сын: Рагузин Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Рагузин Александр Александрович

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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