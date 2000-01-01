Вяткин станислав александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин станислав александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1982

Отец: Вяткин александр алексеевич

Мать: Заварзина инга николаевна

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