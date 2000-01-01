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Вяткин станислав александрович
Вяткин станислав александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.04.1982
Пол
Мужской
Отец
Вяткин александр алексеевич
1960 г.р.
Мать
Заварзина инга николаевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1982
Отец:
Вяткин александр алексеевич
Мать:
Заварзина инга николаевна
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