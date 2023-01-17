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Нигольша Александр Андреевич
Нигольша Александр Андреевич
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Место рождения
Горловка
Дата рождения
1920
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Нигольша Андрей
С 1876 по 1880 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Нигольша Андрей
Мать: не указана
Горловка
Смерть
Неизвестно
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