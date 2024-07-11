Александр Петров 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Александр Петров

Место рождения

Большое Михалёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Отец

1675 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Петр Григорьев

Мать: не указана

Большое Михалёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755

Сын: Михайло Александров

Мать ребёнка: Ульяна Антипова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Василий Александров

Мать ребёнка: Ульяна Антипова

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Смерть
1802

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