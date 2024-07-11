Александр Петров
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Петр Григорьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Михайло Александров
Мать ребёнка: Ульяна Антипова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Василий Александров
Мать ребёнка: Ульяна Антипова
Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Смерть
1802