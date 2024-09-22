Лотхов Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лотхов Михаил
Мать: Лотхова Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лотхова Ханьят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лотхов Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Лотхова Ханьят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лотхов Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Лотхова Ханьят
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лотхова Ханьят
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1971
Рождение ребёнка
02.11.1974