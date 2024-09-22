Лотхов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотхов Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лотхов Михаил

Мать: Лотхова Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лотхова Ханьят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотхов Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Лотхова Ханьят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотхов Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Лотхова Ханьят

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лотхова Ханьят

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лотхова (Редькина) Клавдия (Клава) Ивановна

Рождение ребёнка
30.05.1971

Дочь: Беннани (Лотхова) Елена (Лена) Викторовна

Мать ребёнка: Лотхова (Редькина) Клавдия (Клава) Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1974

Дочь: Лотхова (Лотхова) Татьяна (Таня) Викторовна

Мать ребёнка: Лотхова (Редькина) Клавдия (Клава) Ивановна

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