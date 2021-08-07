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Базанов Илья Денисович
Базанов Илья Денисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.08.2021
Пол
Мужской
Отец
Базанов Денис Владимирович
1990 г.р.
Мать
Базанова (Князькина) Дарья Александровна
2000 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.2021
Отец:
Базанов Денис Владимирович
Мать:
Базанова Дарья Александровна
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