Рублёва Агафья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва Агафья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублёв Фёдор Несторович

Отец ребёнка: Рублёв Нестор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Нестор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Нестор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Нестор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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