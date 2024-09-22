Лисенкова Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Лисёнков Дмитрий Егорович
Мать: Лысова Елена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федин Иван
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Федин Иван
Рождение ребёнка
30.01.1936
Дочь: Чулкова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Федин Иван
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Федин Иван
Смерть
1973