Лисенкова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисенкова Мария Дмитриевна

Лисенкова Мария Дмитриевна

Место рождения

Малый Кувай, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Лисёнков Дмитрий Егорович

Мать: Лысова Елена Егоровна

Малый Кувай, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федин Иван

Рождение ребёнка
1923

Сын: Федин Николай Иванович

Отец ребёнка: Федин Иван

Рождение ребёнка
30.01.1936

Дочь: Чулкова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Федин Иван

Рождение ребёнка
1943

Сын: Федин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Федин Иван

Смерть
1973

Мы используем куки для улучшения работы сайта.