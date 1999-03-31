(Гизатуллина) Фарида
Место рождения
Дата рождения06.01.1937
Дата смерти31.03.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1937
Отец: Гизатуллин Сафиулла
Мать: Гизатуллина Хэтфикамал
Рождение ребёнка
23.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рушан
Смерть
31.03.1999
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно