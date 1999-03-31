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(Гизатуллина) Фарида

Место рождения

Бакрче, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.01.1937

Дата смерти

31.03.1999

Пол

Женский

Отец

До 1890 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1937

Отец: Гизатуллин Сафиулла

Мать: Гизатуллина Хэтфикамал

Бакрче, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рушан

Смерть
31.03.1999
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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