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Воронов Василий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1869

Отец: Воронов Никита Федорович

Мать: Воронова (Бородина) Пелагея Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
11.12.1869
Бракосочетание
13.05.1888

Жена: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
01.10.1888

Дочь: Воронова (Воронова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
28.06.1890

Сын: Воронов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
04.07.1895

Дочь: (Воронова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
01.09.1897

Дочь: Воронова (Воронова) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
06.07.1899

Сын: Воронов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
10.12.1900

Дочь: Воронова (Воронова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
04.09.1902

Сын: Воронов Захар Васильевич

Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
22.10.1904

Сын: Воронов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна

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