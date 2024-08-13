Воронов Василий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1869
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
11.12.1869
Бракосочетание
13.05.1888
Рождение ребёнка
01.10.1888
Дочь: Воронова (Воронова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
28.06.1890
Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
04.07.1895
Дочь: (Воронова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
01.09.1897
Дочь: Воронова (Воронова) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
06.07.1899
Сын: Воронов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
10.12.1900
Дочь: Воронова (Воронова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
04.09.1902
Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
22.10.1904
Мать ребёнка: Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна