Ранеткин Василий Борисович
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Бракосочетание
02.02.1890 ст.
Рождение ребёнка
07.04.1892 ст.
Дочь: Ранеткина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Ранеткина Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Ранеткин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Ранеткина Ирина Филипповна
Смерть
Неизвестно