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Ранеткин Василий Борисович

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Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: Ранеткин Борис Иванович

Мать: Ранеткина Татьяна Федоровна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
02.02.1890 ст.

Жена: Ранеткина Ирина Филипповна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.04.1892 ст.

Дочь: Ранеткина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Ранеткина Ирина Филипповна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Ранеткин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Ранеткина Ирина Филипповна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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