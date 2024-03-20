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Von Bulmerincq Leon Michael Alexander

Место рождения

Riga / Lettland

Дата рождения

04.11.1904

Дата смерти

?.02.1946

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1904

Отец: Von Bulmerincq Wilhelm Robert

Мать: Helene

Riga / Lettland
Крещение
19.12.1904
Riga (St. Petri)
Крещение
1904
St. Petri, Rīga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
ý 14.2.42.Erika Pfalzgraf
Смерть
?.02.1946
Orscha, Lazarett, Weißrussland
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