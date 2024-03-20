Von Bulmerincq Leon Michael Alexander
Место рожденияRiga / Lettland
Дата рождения04.11.1904
Дата смерти?.02.1946
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1904
Отец: Von Bulmerincq Wilhelm Robert
Мать: Helene
Riga / Lettland
Крещение
19.12.1904
Riga (St. Petri)
Крещение
1904
St. Petri, Rīga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
ý 14.2.42.Erika Pfalzgraf
Смерть
?.02.1946
Orscha, Lazarett, Weißrussland